В Италии арестован главарь одного из крупных мафиозных кланов

Один из главарей Ндрангеты Санто Ваттари был арестован сотрудниками правоохранительных органов Италии в регионе Реджо-ди-Калабрия. Об этом сообщает Rai News.

Мафиозо был обнаружен в подземном бункере-убежище, при задержании он не оказал сопротивления.

Считается, что именно Воттари в 2006 году развязал войну с соперничающими кланами, сопровождавшуюся убийствами членов конкурирующих группировок.

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45-летний Ваттари был приговорен к 10 годам и 8 месяцам тюрьмы, но ему удалось скрыться . Он находился в международном розыске с 2007 года, и считался одним из самых разыскиваемых преступников Европы.

26 января итальянские карабинеры объявили о задержании 33 активных членов Ндрангеты. Подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство.

Калабрийская Ндрангета является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире, которая ведет как подпольный, так и легальный бизнес, в том числе в строительстве, ресторанном бизнесе и розничной торговле. Согласно имеющимся данным, ее ежегодные доходы оцениваются примерно в 50 миллиардов евро.