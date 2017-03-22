Безработный житель Подольска захватил в заложники детей и бывшую жену

В Подольске (Московская область) 43-летний безработный мужчина, вооруженный военным штык-ножом, захватил в заложники бывшую жену и двоих несовершеннолетних детей в возрасте четырех и шести лет. Об этом в среду, 22 марта, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360».

«Подозреваемый с 13 по 14 февраля по месту своего проживания, угрожая штык-ножом и применяя насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении бывшей жены и своих детей, незаконно лишил их свободы и удерживал в квартире», — сказал он.

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Подозреваемого задержали 17 февраля. 21 марта по факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье

127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее 22 марта стало известно, что в городе Раменское (Московская область) 50-летний мужчина зарезал 49-летнюю жену и 26-летнюю дочь, после чего поджег квартиру и покончил с собой.