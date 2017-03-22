Литовца арестовали за кражу 100 миллионов долларов у американских компаний

В США арестовали гражданина Литвы Эвалдаса Римасаускаса (Evaldas Rimasauskas), обвиняющегося в краже более 100 миллионов долларов с помощью электронной почты от лица подставной компании. Об этом говорится на сайте отделения Минюста США по Южному округу штата Нью-Йорк.

По данным властей, хакер зарегистрировал в Литве подставную фирму, которая называлась так же, как и крупный азиатский производитель компьютерного оборудования. Мужчина связывался с американскими компаниями и сумел обманом заставить две из них перевести ему на счет сумму, в общей сложности превышающую 100 миллионов долларов.

До этого обманутые компании уже работали с азиатским поставщиком, что ввело их в заблуждение. Деньги были переведены на счета Римасаускаса в банках Латвии и Кипра. После этого злоумышленник переводил их в другие места по всему миру.

Отмечается, что Римасаускас использовал свою схему с 2013 по 2015 год. Мужчину задержали в Литве по запросу американских властей. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

В январе итальянская полиция арестовала сооснователя инвестиционной компании Westland Securities Джулио Оккьонеро и его сестру Франческу Марию Оккьонеро за взлом компьютеров высокопоставленных политиков и бизнесменов. Они рассылали фишинговые письма с вредоносной программой EyePyramid, которая похищала личные данные и документацию жертв. Информация затем использовалась для мошенничества с ценными бумагами.