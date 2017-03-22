Названа дата встречи генсека НАТО с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

«Стороны обсудят важность сильного Североатлантического альянса, который обеспечивает коллективную оборону и проецирует стабильность за свои границы», — уточняется в заявлении. Как отмечается, это будет первая встреча Столтенберга и Трампа после избрания республиканца на пост главы государства.

Генсек НАТО в настоящее время находится в Вашингтоне с трехдневным визитом. Он прибыл в США в понедельник, 20 марта. Во вторник Столтенберг провел переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Как он сообщил по итогам беседы, альянс рассматривает возможность увеличения своего вклада в операцию возглавляемой США международной коалиции по борьбе с международной террористической группировкой «Исламское государство».

22 марта Столтенберг примет участие во встрече глав МИД стран-членов коалиции, говорится на сайте НАТО.

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19 февраля Трамп назвал себя фанатом НАТО, раскритиковав при этом других членов альянса за то, что те «не платят по счетам». Ранее американский лидер заявил, что США «решительно поддерживают» НАТО, но призывают остальных членов альянса в полной мере выполнять обязательства по его финансированию. При этом в середине января Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, обвинив альянс в том, что он уделяет недостаточно внимания борьбе с терроризмом.