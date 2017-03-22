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Белый дом подтвердил планы Трампа посетить саммит НАТО в Брюсселе

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Белый дом подтвердил планы президента США Дональда Трампа посетить саммит НАТО, который состоится 25 мая в Брюсселе. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил пресс-секретарь американской администрации Шон Спайсер, передает The Washington Post.

«Президент с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами из Североатлантического альянса, чтобы подтвердить твердую приверженность Вашингтона НАТО, а также обсудить критически важные для организации вопросы, в частности, распределение ответственности между союзниками и роль НАТО в борьбе с терроризмом», — уточнил Спайсер.

Ранее стало известно, что Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне 12 апреля. Предполагается, что стороны обсудят «важность сильного Североатлантического альянса, который обеспечивает коллективную оборону и проецирует стабильность за свои границы».

В феврале Трамп заявил, что США «решительно поддерживают» НАТО, он также назвал себя фанатом Североатлантического альянса, раскритиковав других членов альянса за то, что те «не платят по счетам».

При этом в середине января республиканец назвал НАТО устаревшей организацией, обвинив альянс в том, что он уделяет недостаточно внимания борьбе с терроризмом.

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