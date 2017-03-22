Крымчанам запретили громко петь, свистеть и делать ремонт по ночам

Государственный совет Крыма принял во втором окончательном чтении законопроект о тишине. Об этом в среду, 22 марта, сообщается на сайте прокуратуры по региону.

Документ, предложенный ведомством, запрещает «совершать действия, сопровождаемые шумом, в ночное время с 23 часов до 7 часов, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни с 7 часов до 10 часов и с 19 часов до 23 часов». Согласно проекту закона, в число защищенных объектов вошли многоквартирные дома, зоны с индивидуальными жилыми домами, территории организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги.

К действиям, «производящим шум и нарушающим тишину граждан», в частности, относятся использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств и ведение строительно-монтажных и ремонтных работ.

Аналогичные законы о тишине действуют и в ряде других регионов России. Например, в Москве с 2002 года нельзя было шуметь с 23:00 до 7:00 в будни и с 19:00 до 9:00 по выходным дням. Однако в декабре 2015 года в городской закон были внесены поправки, полностью запрещающие шумные ремонтные работы в многоквартирных домах по воскресеньям и в праздничные дни. В будни и по субботам нельзя шуметь с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00.

За нарушение «тихого часа» введены штрафы в размере от одной до двух тысяч рублей для обычных граждан, от четырех до восьми тысяч рублей — для должностных лиц, от 40 тысяч до 80 тысяч рублей — для юридических лиц.