Tailor Craft сшила одежду любителям классики

Мастерская мужской одежды и обуви Tailor Craft представила лукбук новой коллекции. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 марта.

По словам представителей марки, одежда предназначена для мужчин, которые предпочитают классику. Бисерная вспушка шелковой нитью, закрепки и прорезные петли на всех изделиях выполнены вручную.

Фото: пресс-служба Tailor Craft 1 /6

В линейку вошли двусторонние куртки из кашемира и нейлона, выполненные в кофейном и дымчатом цветах, костюмы-тройки с двубортными жилетами, двубортное пальто горчичного цвета, а также костюмы из шерсти. «Для того, чтобы сделать красивый костюм, прежде всего закройщик должен создать правильную, гармоничную и красивую линию. Мы стараемся увидеть в каждом из своих клиентов неповторимые черты», — сказал основатель компании Юрий Грищев.

Мастерская работает с 1995 года, специализируется на пошиве мужской одежды и обуви.