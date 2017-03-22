Стоимость отдыха канадского премьера на Багамах оценили в 127 тысяч долларов

Отдых премьер-министра Канады Джастина Трюдо с семьей на Багамских островах во время рождественских каникул обошелся налогоплательщикам страны в 127 тысяч американских долларов. Об этом сообщает телеканал CBC.

Согласно опубликованным данным, эта сумма, в частности, складывается из суточных офицеров охраны, оплаты их размещения, а также расходов на перелет на самолете Министерства обороны.

Кроме того, в поездке главу канадского правительства сопровождали ряд политиков.

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Трюдо оказался под огнем критики после того, как выяснилось, что он провел отпуск в поместье миллиардера иранского происхождения Ага-Хана. В ходе этого путешествия глава правительства воспользовался частным вертолетом, предоставленным предпринимателем.

Премьер, однако, не увидел в своем поступке ничего предосудительного, заявив, что бизнесмен является старинным другом его семьи.

В соответствии с этическим кодексом для чиновников, который был введен в действие в 2015 году самим Трюдо, во избежание конфликта интересов министры правительства и другие должностные лица не могут использовать для перелетов частные самолеты без получения одобрения от комиссара по этике Мэри Доусон. Она уже открыла предварительное расследование нарушения Трюдо по запросу представителей парламентской оппозиции.