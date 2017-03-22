Гройсман попытается найти миллиард долларов на ремонт украинских дорог

Правительство Украины намерено увеличить в 2017 году финансирование ремонта дорог до 30 миллиардов гривен (более одного миллиарда долларов). Об этом в среду, 22 марта, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Украина вышла из зимы с соответствующим расширением зоны разрушения дорог. Много новых дорог, которые разрушаются или разрушены. Надо быстрее перейти к ямочному, среднему, капитальному ремонту и реконструкции», — сказал он.

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В прошлом году Киев выделил на ремонт дорог в стране 10 миллиардов гривен (около 370 миллионов долларов), отметил Гройсман.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что 95 процентов украинских дорог непригодны для эксплуатации и не отвечают нормативным требованиям, сообщает АСН. «В этом году повреждены ямами 77 тысяч километров дорог, из них 25 тысяч — дороги государственного значения», — сказал он. Министр подчеркнул, что в этом году на ликвидацию ям на дорогах было направлено два миллиарда гривен (около 74 миллионов долларов) .

В начале марта Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ). Ожидается, что совет директоров МВФ обсудит вопрос выделения Киеву транша на сумму один миллиард долларов во второй половине марта.

В сентябре 2016 года совет директоров фонда принял решение выделить миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи общим объемом более 17 миллиардов долларов.