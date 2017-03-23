Турпоток из России в Исландию вырос в два раза в начале года

Число побывавших в Исландии российских туристов в январе-феврале текущего года более чем в два раза превысило показатели того же периода 2016 года. Об этом рассказала посол страны в Москве Берглинд Аусгейрсдоттир, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, рост турпотока наблюдается несмотря на отсутствие прямых рейсов между Россией и Исландией. При этом Аусгейрсдоттир отметила, что добраться из Москвы до столицы страны Рейкьявика достаточно легко — пересадки в Хельсинки, Копенгагене или Осло занимают около часа, а весь полет — порядка шести часов.

Материалы по теме Обойдемся без «шенгена» Как летать через Европу без визы

Кроме того, посол уточнила, что визу в Исландию сегодня можно оформить в пяти российских городах. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, документы на въезд выдают в Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Их оформление занимает от 5 до 10 дней.

По данным посольства, в начале 2017 года в Исландии отдохнули почти 800 россиян. Всего за прошлый год страна приняла более 6,3 тысячи гостей из России и 4,8 тысячи человек в 2015-м.

Кроме того, Исландия оказалась лидером по увеличению числа туристов среди других европейских государств. За 2016 год там отдохнули почти два миллиона зарубежных путешественников. Таким образом, число отдыхающих в стране более чем в пять раз превысило число местных жителей. Темпы роста турпотока превысили общеевропейскую динамику в 20 раз.

В июне 2016 года специалисты зафиксировали резкий всплеск интереса россиян к путешествиям в Исландию после победы сборной страны на чемпионате Европы по футболу.

