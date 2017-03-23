Захарова анонсировала попытки Запада сорвать ЧМ-2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о готовящейся на Западе кампании по срыву чемпионата мира — 2018 по футболу, который должен пройти в России. Слова Захаровой в четверг, 23 марта, приводит ТАСС.

«Могу сразу сказать, что через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем все свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении, который будет предпринимать очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия, его подготовки. Целью будет, конечно, срыв», — сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД, для срыва мирового первенства будут использованы все информационные возможности. «Будет использовано и влияние на общественное мнение, будут различные "сюрпризы", так что, к сожалению, хештег "#мидзнал" свою актуальность не потеряет», — добавила Захарова.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.