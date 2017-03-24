В столице Бангладеш около аэропорта подорвался смертник

Террорист-смертник подорвался около полицейского поста перед входом в международный аэропорт столицы Бангладеш — города Дакка. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает bdnews24.com.

Жертвой атаки стал сам молодой человек. В настоящее время полицейские устанавливают его личность. Нападение было совершено в 19:00 по местному времени (16:00 мск).

Неделю назад смертник привел в действие взрывное устройство у полицейской базы рядом с аэропортом Дакки. Нападавший попытался проникнуть на территорию, однако бомба сработала раньше времени.

В результате атаки два офицера получили ранения. Полиция ликвидировала нападавшего. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).