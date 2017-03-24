Лукашенко поведал об умении Белоруссии побеждать в информационных войнах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика научилась выигрывать информационные войны в интернете. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает БЕЛТА.

«Информационные войны через интернет — это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад», — сказал он на встрече с трудовым коллективом одного из предприятий в Лиде.

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Белорусский лидер назвал информационные атаки частью «гибридных войн», не пояснив, что имеет в виду под последним определением.

21 марта Лукашенко сообщил о задержании двух десятков боевиков, готовивших вооруженную провокацию. «Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», — рассказал глава государства.

За день до этого он заявил, что пятая колонна и бежавшие за границу отморозки при поддержке западных спецслужб намерены дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.