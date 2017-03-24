Новокузнецкий суд попросил Роскомнадзор заблокировать «фан-клуб» маньяка-людоеда

Центральный районный суд Новокузнецка просит Роскомнадзор заблокировать сообщество соцсети «ВКонтакте», посвященное серийному маньяку-каннибалу Александру Спесивцеву. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает РИА Новости.

Группа носит название «Александр Спесивцев — наш президент». В прокуратуре Кузбасса, которая обратилась в суд с заявлением, напомнили, что мужчина известен тем, что пытал, убивал и ел женщин и детей. «Так, на странице пропагандируется оправдание убийств, совершаемых "психбольными", так как перекладывается ответственность за совершенные ими поступки на всех окружающих людей и общество, говорится об их праве на месть своим обидчикам в виде убийства невинных людей», — отметили в ведомстве.

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«Комментарии на странице содержат призывы к насилию и каннибализму, ненормативную лексику, бранные слова, присутствует восхваление педофилии, в обсуждениях прослеживается стремление идеализировать, повысить привлекательность и других серийных убийц», — добавили в прокуратуре.

Информацию, размещенную в группе, отнесли к запрещенной и ограниченной для распространения среди детей.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и направил в Роскомнадзор решение о блокировке доступа к странице.

Спесивцев (родился в 1970 году) с юности страдал психическим заболеванием и неоднократно лежал в психиатрических больницах. Следствие доказало его причастность к убийствам четырех человек, совершенным в 1996 году, однако известно, что жертв было больше — сам он признался в 19 случаях, но позже отказался от своих слов, а также хвастался преступлениями, которые никто не сможет доказать. По некоторым данным, число убитых им может доходить до 80. Мужчина был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. В случае снятия диагноза ему грозит пожизненный срок. Его мать, которая была соучастницей и сама приводила к нему жертв, а потом хоронила останки, отсидела в тюрьме 13 лет и вышла на свободу.