Mobileye и с Intel протестируют 250 беспилотных автомобилей

Израильская Mobileye и американская Intel тестируют на дорогах 250 беспилотных транспортных средств, в ближайшее время на трассы США, Германии и Израиля выедут еще 40 автомобилей. Об этом рассказал агентству «Автостат» гендиректор Mobileye в России Роман Ферштер.

В настоящее время Mobileye работает над созданием беспилотных автомобилей совместно с 10 автопроизводителями — с BMW, VAG и Here создает электронные, автоматически обновляющие электронные карты на базе технологии REM (Road Experience Management).

Он также сообщил, что в рамках сделки по приобретению корпорацией Intel израильской Mobileye в рамках тендера будут приобретены все акции последней по 63,5 долларов за ценную бумагу. Таким образом, все предприятие оценивается в 14,7 миллиарда долларов. По словам Фишера, в рамках сделки Mobileye сохранит свое имя, торговые марки и логотип. При этом сама компания остается в Израиле.

Подразделение Intel ADG численностью около тысячи человек присоединяется к Mobileye, в которой сегодня 600 сотрудников.

Объединенной организацией, с головным офисом в Иерусалиме, будет управлять сооснователь, председатель совета директоров и технический директор Mobileye, профессор Амнон Шашуа. Он же станет старшим вице-президентом Intel.

Ферштер отметил, что объединившись с Intel, Mobileye сможет расширить и ускорить свои разработки в области ADAS (Система помощи водителю) благодаря ноу-хау Intel в областях искусственного интеллекта, картографии, виртуальных драйверов, симуляторов, центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных платформ.

В марта 2017 года Intel и Mobileye объявили о сделке по приобретению американской корпорации израильской фирмы, занимающейся компьютерных систем безопасности для автомобилей. В этой нише разработки Mobileye конкурируют с аналогичной продукцией Tesla, Apple и Google. Сделка должна стать самой крупной в истории израильского хай-тека.

