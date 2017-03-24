Создана не оставляющая потеков бутылка вина

Видео: BrandeisUniversity / YouTube

Ученый из Брандейского университета в США создал бутылку вина, не оставляющую потеков. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Физик Даниэль Перлман (Daniel Perlman) в течение трех лет разрабатывал такую форму бутылки, которая бы не позволила каплям вина стекать по горлышку.

В итоге ученый вместе с инженером Грегом Видбергом (Greg Widberg) создали сосуд с небольшим желобком вокруг горлышка. Благодаря этой окантовке размером два миллиметра в ширину и один в глубину, капли не стекают по бутылке и все вино попадает в бокал.