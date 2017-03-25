В Бишкеке спецназ разогнал сторонников претендента на пост президента Киргизии

Митинг сторонников Жапарова в 2013-м, когда политика осудили по обвинению в попытке захвата власти

В Бишкеке бойцы спецназа разогнали митинг сторонников бывшего депутата Садыра Жапарова, задержанного ранее этим днем, у здания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). Об этом в субботу, 25 марта, сообщает 24.kg со ссылкой на ГУВД столицы республики.

«Они несколько раз попытались прорвать оцепление у здания ГКНБ. Сотрудникам милиции удалось успокоить митингующих, но в это время из толпы начали кидать пластиковые бутылки, камни и нападать на милиционеров. Толпа вела себя крайне агрессивно», — говорится в заявлении управления. Во время потасовки между участниками митинга и бойцами спецназа был поврежден автобус.

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При разгоне были задержаны несколько человек, которых затем доставили в УВД Первомайского района Бишкека.

Днем ранее Жапаров заявил о намерении участвовать в президентских выборах в Киргизии, назначенных на осень 2017-го, информировал сайт gezitter.org.

Как отмечает ресурс, Садыр Жапаров, который ранее был депутатом Жогорку Кенеша (парламента республики) и главой агентства по предупреждению коррупции, в последнее время проживает на Кипре. В 2013-м он был осужден за попытку захвата власти. В Киргизию он вернулся из соседнего Казахстана и был задержан в субботу, 25 марта 2017 года, на границе как фигурант дела о захвате заложника.