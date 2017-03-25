Трамп признался в любви к грекам

Президент США Дональд Трамп, выступая на организованном Белым домом мероприятии в честь Дня независимости Греции, признался в симпатии к грекам. Об этом сообщает themanews.com.

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«О, как же я люблю греков. Не забывайте, что я из Нью-Йорка. Там всюду увидишь греков. Они везде», — пошутил американский лидер.

Трамп также оценил вклад руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса, грека по происхождению, назвав его «одним из главных греков в стране», передает РИА Новости.

Президент добавил, что в США День независимости Греции отмечают уже 30 лет, начало этой традиции положил 40-й американский президент Рональд Рейган.

Греки, впрочем, стали не первыми, кому Дональд Трамп выразил симпатию. Так, в декабре прошлого года он признался в любви к пакистанцам и пообещал помочь Исламабаду решить накопившиеся проблемы.