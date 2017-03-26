Опубликована видеозапись погони за пьяным водителем в Йошкаре-Оле

В центре Йошкар-Олы днем 24 марта 26-летний пьяный водитель отказался останавливаться по требованию сотрудников полиции и был задержан после погони по улицам города. Видеозапись преследования размещена на YouTube-канале управления ГИБДД по Республике Марий Эл.

В описании сообщается, что мужчина проехал по улицам, «только чудом не совершив столкновений на встречной полосе, игнорируя красный сигнал светофора, едва не сбив пешеходов». Он задержан, решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Ранее он уже лишался прав за управление машиной в нетрезвом виде. В отношении него составлялось более десятка материалов по административным правонарушениям, в том числе шесть — за проезд на запрещающий сигнал светофора, за управление машиной без водительских прав и документов, а также за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.