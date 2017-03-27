СМИ сообщили о возможном переносе размещения евробондов России

Запланированное на весну 2017 года размещение российских евробондов может быть перенесено из-за затянувшегося отбора банков-агентов. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства и Минфине.

«Все идет медленно. Минфин еще не согласовал новый порядок отбора банков-агентов. В правительство соответствующие поправки внесли, но потом нужно будет разослать письма в банки, дождаться ответа и на их основе принять решения», — сказал собеседник агентства.

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Источник, близкий к Министерству финансов, отметил, что в мае ведомство может не успеть разместить еврооблигации. Но по словам другого собеседника, «Минфин никуда не спешит, основное внимание уделяется, как и говорил [министр финансов Антон] Силуанов, внутренним заимствованиям».

В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае также были проданы бумаги на 1,75 миллиарда долларов. Таким образом, был выбран лимит на внешние заимствования в три миллиарда долларов, установленный в законе о федеральном бюджете. Агентом выступал «ВТБ Капитал».