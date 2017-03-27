Елка остановила работу московского монорельса

Видео: 360 Подмосковье

Телеканал «360» опубликовал видео с места аварии московского монорельса. Как видно на съемках, поезд застрял возле офиса «Союзмультфильма». Пассажиры были вынуждены идти до ближайшей станции пешком по эстакаде, на которой расположена однорельсовая дорога.

Как сообщается в Twitter Московского метро, причиной остановки движения стало повреждение контактной сети ветками ели на перегоне «Телецентр» — «Улица Милашенкова». По информации метрополитена, дерево расположено на территории студии «Союзмульфильм».