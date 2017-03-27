За вербовку в террористы предложили сажать пожизненно

В Госдуме подготовлен законопроект, ужесточающий наказание за вербовку в террористы. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 27 марта, со ссылкой на автора инициативы, члена комитета ГД по международным делам Адальби Шхагошева.

Парламентарий подчеркнул, что вербовка является «основой воспроизводства террористов» и ведется непрерывно. «Единственное, что может сегодня остановить этот процесс, — это ужесточение наказания для вербовщиков в виде пожизненного тюремного заключения», — отметил законодатель. По его словам, в течение дня проект закона будет направлен в правительство для получения отзыва.

Шхагошев подчеркнул, что считает недостаточными уже предусмотренные меры наказания. «Один террорист может совершить один теракт, а вербовщик готовит десятки таких террористов», — отметил депутат.

Подготовленный законопроект дополняет статью 205.1 Уголовного кодекса новым положением о «подготовке, склонении, вербовке или ином вовлечении лица» в преступления террористической направленности. В настоящее время, как отмечает ТАСС, за склонение к терроризму можно получить тюремные сроки от 5 до 10 лет — со штрафом до 500 тысяч рублей или без такового.