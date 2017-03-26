СМИ сообщили о гибели под Мосулом одного из экспертов ИГ по минированию городов

В районе Талль-Афар к западу от Мосула погиб Абу Хамза ат-Туниси, известный как ведущий специалист по установке взрывных устройств в группировке «Исламское государство». Об этом сообщает иракский спутниковый телеканал Al Sumaria со ссылкой на местных жителей.

Абу Хамза минировал вместе с четырьмя помощниками один из двухэтажных жилых домов Талль-Афара, когда произошел взрыв закладываемого устройства. Вся группа террористов погибла.

Телеканал отмечает, что Абу Хамза, судя по прозвищу «ат-Туниси», — выходец из Туниса. Под Мосул он прибыл из Сирии в качестве одного из ведущих экспертов ИГ по установке мин-ловушек в урбанизированной местности.

Наземная операция против Мосула, оплота «Исламского государства» в Ираке, началась в октябре 2016 года. В январе-феврале 2017-го иракские войска при поддержке сил Международной коалиции, возглавляемой США, освободили большую часть города. Бои в районе продолжаются.