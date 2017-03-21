В сети появилось видео из отбитых у ИГ кварталов Мосула

В сети опубликованы кадры из районов иракского города Мосул, отвоеванных у террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Кадры публикует Ruptly.

Тысячи людей покинули разоренные боями кварталы и устремились к лагерям беженцев в пригородах.

О начале наступления на Западный Мосул премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил 19 февраля. Месяцем ранее военные полностью освободили восточную часть города.

Мосул является неофициальной столицей ИГ в Ираке. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. Иракские силы поддерживает международная коалиция во главе с США.