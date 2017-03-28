При участии российской авиации под Хамой уничтожены более двух тысяч боевиков

За четыре дня контрнаступления в районе Хамы сирийская армия при поддержке российской авиагруппы уничтожила более 2,1 тысячи боевиков. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«Ряд бандформирований с 21 марта предприняли попытку захвата города Хама. В подконтрольном оппозиции районе была создана группировка, насчитывающая более 10 тысяч боевиков, основу которой составили отряды "Джебхат ан-Нусры" и примкнувших к ним бандформирований», — рассказал он.

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Благодаря активным действия сирийских правительственных войск, поддержанных российской авиацией, обстановка в районе стабилизирована, подчеркнул Рудской. За четверо суток боев уничтожены более 2,1 тысячи боевиков, 55 единиц бронетехники, 22 автомобиля смертников и более 100 автомобилей с тяжелым вооружением.

Боевики вели наступление сразу по нескольким направлениям, в том числе захватив ряд ключевых точек в пригородах Хамы. Сирийская армия остановила атаку исламистов 23 марта и перешла в контрнаступление, сумев отбить ряд потерянных ранее районов. В дальнейшем, 24-27 марта продолжались бои на вытеснение боевиков к северу от города.