«Взрыв кабачка в коляске с поносом» попал в топ групп с безумными названиями

Пользователи Facebook составили рейтинг музыкальных групп с самыми безумными названиями. Перечень появился в комментариях к посту критика Александра Дельфинова, опубликованного во вторник, 28 марта.

Дельфинов попросил своих друзей и подписчиков вспомнить коллективы с самыми замысловатыми названиями.

«Если вспоминать о самых диких, лютых или нелепых названиях для групп на русском языке, то вот мой топ-3: "Вороны склевали твои посевы, Джузеппе" (Ворошиловград-Луганск), "Водопады имени Вахтанга Кикабидзе" (Верхотурье), "Прах шакала" (кажется, Ногинск)», — привел автор пример.

Материалы по теме RuTracker, который мы потеряли История крупнейшего торрент-трекера Рунета

В комментариях были перечислены такие коллективы, как «Опарыш осознал», «Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна», «Взрыв кабачка в коляске с поносом», «Симуляция Беременных Хоббитов», «Мама просила на обратной дороге зайти и купить кефира», «Сара Гопоту и ее бедные дети» и «33-летний подонок».

На момент написания заметки под постом было написано больше 200 ответных сообщений.

