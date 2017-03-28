В Грузии запустили флешмоб в поддержку безвизового режима Украины с ЕС

Грузинские пользователи Facebook запустили флешмоб в поддержку безвизового режима Украины с Европейским союзом. Участники акции публикуют в соцсети свои снимки с хештегом #Visa_Free_For_Ukraine.

«Я чувствую себя недостаточно европейцем, пока Украина не получила "безвиз"», — говорится на плакатах, с которыми фотографируются активисты.

Граждане Грузии с 28 марта получили право по биометрическим паспортам посещать страны Евросоюза без виз. Жители республики могут находиться в странах ЕС 90 дней в течение полугода, при этом не могут работать на их территории.

Нарушители безвизового режима будут депортированы и оштрафованы на три тысячи евро, а также им будет запрещен въезд в ЕС в течение пяти лет. При пересечении границы гражданам необходимо будет ответить на ряд вопросов пограничников, а также предоставить обратные билеты, страховку, денежные средства из расчета 50 евро в сутки и бронь на отель или приглашение.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.