Для граждан Грузии начал действовать безвизовый режим с Евросоюзом

Граждане Грузии с 28 марта могут без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом по биометрическим паспортам, сообщает «Интерфакс». Свободный въезд распространяется практически на все европейские государства, за исключением Великобритании и Ирландии.

Жители республики могут находиться в странах ЕС 90 дней в течение полугода, при этом они не могут работать на территории межгосударственного объединения. Нарушители безвизового режима будут депортированы в Грузию оштрафованы на 3 тысячи евро, а также им будет запрещен въезд в ЕС в течение 5 лет.

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Как уточнили в МИД Грузии, при пересечении границы гражданам необходимо будет ответить на ряд вопросов пограничников, а также предоставить обратные билеты, страховку, денежные средства из расчета 50 евро в сутки и бронь на отель или приглашение.

«Главное — чтобы гражданин Грузии, в случае необходимости, мог доказать на пограничном пункте цель своего краткосрочного визита и пояснить, куда он едет, зачем и когда намерен вернуться», — приводит РИА Новости слова главы грузинского внешнеполитического ведомства Михаила Джанелидзе.

26 марта в Грузии прошли торжественные мероприятия в честь празднования вступления в силу безвизового режима. На площади Европы в Тбилиси состоялся концерт, кроме того, в синий цвет Евросоюза подсветили здания, телевышку и мост Мира.

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27 февраля Совет Европейского союза принял норму о либерализации визового режима с Грузией. В начале месяца за свободный въезд в ЕС проголосовали депутаты Европейского парламента (ЕП).

В декабре 2016 года ЕП одобрил условия, при которых безвизовый режим может быть отменен. Например, это может произойти в случае, если на территории стран ЕС окажется большое число грузин, отказывающихся вернуться на родину.

В июне того же года президент Грузии Маргвелашвили заявил, что страна давно желает стать членом европейской семьи.