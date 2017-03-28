Эйфелеву башню оградят стеной из пуленепробиваемого стекла в 2018 году

Власти Парижа решили оградить Эйфелеву башню стеной из пуленепробиваемого стекла высотой 2,5 метра. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

На такие меры администрация французской столицы решила пойти из-за сохранения повышенного уровня террористической угрозы в городе. Стену планируют возвести к концу 2018 года.

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Ориентировочная стоимость проекта — 20 миллионов евро. Стену построят на месте металлического забора, который установили к чемпионату Европы по футболу 2016 года.

О планах обнести Эйфелеву башню пуленепробиваемой стеной стало известно в феврале. Тогда сообщалось, что ограждение возведут осенью текущего года.

В январе появилась информация, что мэрия Парижа собралась потратить 300 миллионов евро на модернизация башни. Уточнялось, что средства пойдут на уменьшение очередей к достопримечательности и косметический ремонт объекта.