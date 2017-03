Американский рэпер разозлил колумбийцев фотографиями на могиле Эскобара

Американский рэпер Уиз Халифа вызвал недовольство в социальных сетях после того, как выложил в Instagram фотографии, на которых посещает могилу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Один из снимков, на котором запечатлены возложенные на захоронении цветы, была удалена, но скриншот сохранился в Twitter.

Кадр выложил пользователь Pablo JaramilloVasco‏. «Колумбийцы, в отличие от тебя, не особо гордятся наркоманом и убийцей Пабло Эскобаром. Прояви немного уважения. Колумбия — не Пабло Эскобар», — подписал он свой пост.

Фотографии также прокомментировал мэр города Медельин, где захоронен наркобарон. «Видно, что этому парню не пришлось страдать от жестокости этих наркоторговцев», — заявил Федерико Гутьеррез.

Пабло Эскобар — один из самых известных наркобаронов в истории. К началу 1990-х его состояние превышало 30 миллиардов долларов, а контролируемый им картель организовывал более чем 80 процентов поставок кокаина в США. Он был убит в 1993 году в ходе американско-колумбийской полицейской операции.

Уиз Халифа — популярный американский рэпер. Один из его клипов — на песню See You Again — входит в рейтинг самых просматриваемых видео на YouTube, набрав 2,5 миллиарда просмотров.