Бездомные брали деньги с туристов за посещение петербургского особняка

Бездомные, поселившиеся в особняке Эрнеста Игеля в Санкт-Петербурге, брали небольшую плату с туристов и прочих желающих посетить этот объект культурного наследия. Об этом сообщается на странице регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) во «ВКонтакте».

Активисты узнали о происходящем, осмотрев усадьбу в октябре 2016 года. Тогда же они выяснили, что из здания украли два изразцовых камина и разбили витраж. Представители ВООПИиК обратились к местным властям и в полицию.

В итоге бездомных из особняка выгнали, его окна забили досками. По факту нанесения ущерба объекту культурного наследия было возбуждено уголовное дело.

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В марте текущего года активисты в ходе очередной проверки обнаружили, что окна особняка вновь открыты, а внутри опять поселились неизвестные лица. Кроме того, были выявлены новые факты хищений.

В связи с происходящим члены ВООПИиК решили обратиться к администрации города и в местную прокуратуру. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», активисты общества намерены в ближайшее время начать охранять здание своими силами.

Трехэтажный особняк на Каменноостровском проспекте был построен в 1897 году в архитектурном стиле эклектика. Изначально здание принадлежало французскому коммерсанту Эрнесту Игелю.