Песков пошутил о своей «поездке» в Луганск

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация о его визите в Луганск не соответствует действительности. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

«Я прямо из Луганска сейчас и звоню. Шутка. Нет, это очередная утка, не обращайте на это внимание», — сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о его пребывании в Донбассе.

Официальный представитель Кремля добавил, что проверять информацию — одна из обязанностей сотрудников СБУ. «По поводу [помощника президента России Владислава] Суркова тоже пусть проверяет. Украинские налогоплательщики платят деньги, небольшие, денег мало зарабатывают, платят деньги, чтобы СБУ занималась серьезными делами, вот пусть СБУ и занимается», — сказал он.

Ранее во вторник телеканал «112 Украина» со ссылкой на советника главы СБУ Юрия Тандита сообщил, что ведомство проверяет информацию о визите Пескова в Луганск. Тандит отметил, что не собирается давать «эмоциональный комментарий» по этому поводу.