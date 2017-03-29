Робота научили распечатывать и сжигать твиты Трампа

Неизвестный создал робота, который распечатывает твиты президента США Дональда Трампа, а затем сжигает их. Происходящее записывается на видео и публикуется в Twitter-аккаунт @burnedyourtweet. Об этом сообщает The Verge.

Робот автоматически печатает текст на бумаге для чеков, подносит к зажигалке и сжигает в пепельнице после каждой публикации главы государства.

— Burned Your Tweet (@burnedyourtweet) 28 марта 2017, 14:57

Издание отмечает, что если это планируется делать и дальше, хозяину робота придется очень часто опустошать пепельницу.

Машина по сжиганию высказываний Трампа не отвечает на вопросы в комментариях и не публикует ничего, кроме роликов с процессом уничтожения бумаги.

В феврале в сети появилось браузерное расширение для «перевода» публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на «детский язык». Дополнение к браузеру автоматически преобразует твиты американского лидера в текст, якобы написанный неуверенной рукой ребенка. Кроме того, расширение «раскрашивает» текст в публикациях в разные цвета.