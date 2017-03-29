Жена футболиста сборной Китая потребовала выгнать его из команды за измену

Чжан Чжиюэ, жена защитника клуба «Гуанчжоу Фули» и сборной Китая по футболу Цзяна Чжипена, призвала Китайскую футбольную ассоциацию (КФА) отстранить игрока от выступлений за национальную команду из-за супружеских измен. Об этом сообщает Goal.com.

Женщина в соцсетях опубликовала открытое письмо к главе КФА Цаю Чженхуа.

«Я поддерживала его, когда он был еще бедняком. А он три с половиной года из четырех лет брака спал с другими женщинами и сейчас пытается свести меня в могилу, несмотря на наши долгие отношения», — написала Чжан Чжиюэ.

Кроме того, супруга футболиста обратилась к министру спорта провинции Гуандун, где базируется «Гуанчжоу», Ван Юпину с просьбой поспособствовать расторжению контракта клуба с Чжипеном.

Реакция официальных лиц на обращение Чжан Чжиюэ пока неизвестна.

28-летний Цзян Чжипен выступает за «Гуанчжоу» с 2014 года. В составе сборной Китая он провел 19 матчей.