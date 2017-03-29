Патриотические уголки в женских консультациях Одессы вызвали недоумение в сети

Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев опубликовал в Facebook пост об инициативе обустроить в женских консультациях Одессы патриотические уголки. Журналист затруднился как-либо прокомментировать эту новость и опубликовал мнение своего коллеги Дмитрия Остапова, который в сатирической форме объяснил, как зарождалась эта идея.

По мнению Остапова, патриоты решили закрепиться в женских консультациях, поскольку «если начал собирать дурь, становится трудно остановиться».

«Нет никого более беспомощного, безответственного и испорченного, чем злочинные гинекологи, проводящие обследование без гимна на вустах, и будущие мамочки, рожающие сепаров, а не справжних еуропейцив. Я знал, что рано или поздно мы переможемо и эту дрянь», — процитировал Ткачев журналиста.

Друзей и подписчиков Ткачева новость об уголках патриотизма в женских консультациях изумила. В комментариях под постом они посоревновались в красноречии. Пользователи отмечали, что патриотические материалы необходимы для правильного внутриутробного развития. Некоторые предложили пойти дальше и облачить акушеров в вышиванки, обязать врачей исполнять гимн Украины при родах, а новорожденному делать внутривенную прививку патриотизма. «Без патриотизма в моргах реформа не будет завершенной!» — отметил один из жителей Одессы.

Агитационную продукцию с украинской национальной символикой для женских амбулаторно-поликлинических учреждений Одессы закупил «Совет общественной безопасности», сообщает «Таймер». Организация передала комплекты с агитацией начальнику отдела по вопросам охраны материнства и детства медицинского департамента Одесской мэрии.