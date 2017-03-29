Китай построит в Саудовской Аравии завод по выпуску беспилотников

Саудовский Научно-технический кластер имени короля Абдул-Азиза и китайская China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) во время визита короля Салмана в Китай подписали партнерское соглашение, предусматривающее организацию выпуска беспилотников. Об этом пишет Defense News.

Корпорация CASC, отмечается в публикации, производит беспилотники CH-4, близкие функциональные аналоги американских дронов MQ-1 Predator. Саудовская Аравия уже использует эти машины, ранее закупленные в Китае, но намерена нарастить их парк.

Завод, строительство которого подразумевается в рамках соглашения, будет занят не только выпуском CH-4, но и сервисным обслуживанием этой техники для всех стран-операторов с Ближнего Востока (включая Ирак, Египет и Иорданию). Это будет третье производство за пределами Китая, связанное с выпуском или ремонтом CH-4. До того площадки были развернуты в Пакистане и Мьянме.

Во время визита саудовского короля Салмана в Китай в середине марта 2017 года был заключен пакет двухсторонних экономических соглашений общим объемом более 65 миллиардов долларов.