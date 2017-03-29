Схватка отважной сотрудницы супермаркета с грабителем в Москве попала на видео

Видео: 360tv.ru

Отважная сотрудница супермаркета вступила в схватку с вооруженным налетчиком, в результате чего преступник вынужден был убежать. Соответствующее видео опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как в подсобное помещение, где кассир пересчитывает выручку, врывается вооруженный мужчина в маске. Сотрудница не испугалась пистолета и вступила в драку с мужчиной. Через несколько секунд женщине удалось вытеснить преступника из служебного помещения и запереть за ним дверь, после чего ему пришлось скрыться.

Сам инцидент произошел 2 января. Задержать подозреваемого, 44-летнего жителя Калужской области, полицейским удалось только в марте.