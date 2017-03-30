Эксперты ООН насчитали миллионы бедняков в АТР

Примерно 400 миллионов человек, или почти каждый десятый житель, Азиатско-Тихоокеанского региона живут за чертой бедности. Об этом говорится в докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), который опубликован на сайте организации. Документ подготовлен совместно с Азиатским банком развития и Программой развития ООН.

«Как указано в докладе, возобновление и укрепление общественного договора критически важно для преодоления нищеты, маргинализации и исключения людей из общественных отношений», — заявил исполнительный секретарь ЭСКАТО Шамшад Ахтар. В отчете отмечается, что региону необходима урбанизация, основными выгодополучателями которой станут именно бедняки, поддержка переезда людей из сельской местности в города и инфраструктурные инвестиции.

ЭСКАТО — самая крупная региональная комиссия ООН. В нее входят 53 государства, в том числе Россия.