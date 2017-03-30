В Великобритании из клиники сбежала «ботоксная бандитка»

Не желавшая платить за выполненные процедуры пациентка косметической клиники Wells Clinic в британском городе Эшфорд сбежала из медицинского учреждения. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказал врач Майкл Шейлл (Michael Sheill), он ввел девушке ботокс и увеличил верхнюю губу с помощью филлера. В ходе процедуры пациентка сказала, что плохо себя чувствует. Когда доктор вышел, чтобы принести ей стакан воды, клиентка ретировалась, не заплатив 500 фунтов (около 580 евро) за косметические манипуляции.

«На ней была хирургическая рубашка с пятнами крови, компресс со льдом и анестезирующий крем на лице, распухшие губы. Тот еще вид, довольно пугающий. Она бежала по улице, а я был потрясен», — поделился медик.

Материалы по теме Свет мой, зеркальце Snapchat На кого хотят походить юные пациентки пластических хирургов

Шейлл пояснил, что девушка пришла к нему впервые, и в клинике не знают ее имя, называя просто «ботоксной бандиткой». Врач также сообщил, что он слышал о подобных случаях в лондонских медучреждениях, но не думал, что это случится и с ним.

В клинике решили не обращаться в полицию. Вместо этого медики поделились с изданием снимком части лица злоумышленницы, сделанным во время косметической процедуры, в надежде идентифицировать ее.

