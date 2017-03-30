Южная Корея отказала во въезде 23 россиянам

Власти Южной Кореи отказали во въезде 23 россиянам из-за того, что реальная цель их поездки не соответствовала заявленной. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает «Интерфакс».

Как заявил пресс-секретарь посольства России в Республике Корея Даниил Чехлань, эти граждане предоставили ложную информацию о том, что якобы едут в страну в качестве туристов.

Материалы по теме «Недешевая страна, но очень качественная» Несколько веских причин для поездки в Южную Корею

В настоящее время путешественники находятся на территории корейского международного аэропорта Инчхон. Подавляющее большинство из них (20 человек) прибыли в данную воздушную гавань 29 марта из Новосибирска и Владивостока.

Чехлань добавил, что сейчас консульский отдел посольства и представители авиакомпаний, рейсами которых прилетели эти люди, решают вопрос об их отправке в Россию. По его словам, большинство должны вернуться на родину 31 марта.

Ранее в четверг стало известно, что в Южной Корее арестовали трех российских граждан. Их обвинили в контрабанде лекарств из КНДР и продаже препаратов южнокорейским потребителям через соцсети.

