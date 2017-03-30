Высказывания посла Испании в адрес России объяснили ошибкой переводчика

Высказывания посла Испании на Украине в адрес России и президента Владимира Путина были неверно истолкованы и вырваны из контекста. Об этом написала газета El País со ссылкой на источники в испанском МИД.

В дипведомстве пояснили РИА Новости, что королевство придерживается официальной позиции о необходимости выполнения минских договоренностей для разрешения украинского конфликта.

29 марта в российском внешнеполитическом ведомстве слова Херардо Бугайи Оттоне назвали недопустимыми. «Полагаем, что, сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны», — говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

22 марта на заседании пресс-клуба «Дипломаты без галстуков», организованном украинским агентством «Укринформ», Херардо Бугайо Оттоне назвал идиотами своих соотечественников, которые поехали воевать в Донбасс на стороне непризнанных республик. «Они на самом деле таковыми являются», — привело агентство слова дипломата. Испанский дипломат также заявил, что президент России ведет страну по пути Советского Союза.