МИД России осадил посла Испании на Украине

В Москве считают недопустимыми заявления посла Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне в адрес России, ее президента, а также перспектив реализации минских соглашений и урегулирования на востоке Украины.Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Полагаем, что сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны, которое придерживается взвешенных позиций и при всех двусторонних контактах на высоком уровне заявляет о стремлении к снижению противостояния между ЕС и Россией», — говорится в документе.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что особенно недопустимыми выглядят слова о якобы нереализуемости минского комплекса мер, необходимость выполнения которых ни у кого в мире не вызывает сомнений в качестве основы украинского урегулирования, закрепленной в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.

В Москве также выразили надежду, что в Мадриде дадут оценку тому, насколько высказывания их дипломатического агента на Украине соответствуют целям и задачам испанской внешней политики, и предпримут меры по предотвращению в будущем подобного рода некорректных заявлений, несвойственных многовековой и многоопытной дипломатии Испании.

22 марта на заседании пресс-клуба «Дипломаты без галстуков», организованном агентством «Укринформ», посол Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне назвал идиотами своих соотечественников, которые поехали воевать в Донбасс на стороне ополченцев. «Я их называю идиотами не просто так, чтобы употребить такие нецензурные слова. А они на самом деле таковыми являются», — процитировал «Укринформ» слова дипломата. Как напоминает РИА Новости, испанский дипломат также заявил, что президент России ведет страну по пути Советского Союза.