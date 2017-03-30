Более 300 детсадовцев в Сергиевом Посаде проверят на туберкулез

Главное следственное управление СКР по Московской области начало доследственную проверку в связи с возможным заражением воспитанников детского сада в Сергиевом Посаде туберкулезом. Об этом «Ленте.ру» заявила Елена Фокина, официальный представитель ведомства.

По ее словам, у одного из сотрудников детсада был диагностирован туберкулез легких в открытой форме, при этом другие сотрудники и дети постоянно контактировали с заболевшим. По данному факту начата доследственная проверка.

«В ходе проверки будет установлена подлинность медицинской книжки повара, а также своевременность и адекватность мер реагирования руководства дошкольного образовательного учреждения», — уточнила Фокина.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в министерстве здравоохранения Московской области, речь идет о детском садике комбинированного типа «Радуга» на улице Дружбы в Сергиевом Посаде. На сегодняшний день более 300 детей и 61 взрослый считаются контактными по туберкулезу.

По словам собеседника «Ленты.ру», с 1 марта женщина-повар с подозрением на легочное заболевание находится на больничном. 22 марта пришло лабораторное подтверждение диагноза заболевшего повара, и с этой минуты проводится полный комплекс необходимых профилактических и диагностических мероприятий.

На сайте детского сада размещено официальное обращение руководства к родителям с выражением благодарности за помощь и поддержку. Там же сообщается, что все сотрудники проходят внеочередную диспансеризацию. Результаты флюорографии они представят не позднее 31 марта.