Судью из Чечни заподозрили в незаконном взыскании с казны пяти миллиардов рублей

Возбуждено уголовное дело против судьи арбитражного суда Чечни Алу Бачаева, принявшего незаконное решение о взыскании с Минфина России пяти миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 марта.

Расследование ведется по статье 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного решения»). По версии следствия, 4 мая 2010 года и 28 августа 2012 года Бачаев удовлетворил иск некоммерческой организации «Ассоциация "Симбиоз"» о взыскании в ее пользу с казны более пяти миллиардов рублей. О неправосудном решении следователи узнали в ходе расследования уголовного дела о крупных хищениях из федерального бюджета, отметили в СКР.

По данным ведомства, судья без законных оснований признал правопреемство «Симбиоза» на объект недвижимости, а также подтвердил право этой организации на получение компенсации за невыполненную в 1991 году поставку нефтепродуктов с Новогрозненского нефтеперерабатывающего завода.

Вследствие судебного решения Бачаева из бюджета было похищено более 360 миллионов рублей, а также предпринята попытка вывести еще свыше 4,6 миллиарда рублей.

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Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против Бачаева в апреле 2016 года. Хотя еще в 2014 году представление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на привлечение судьи к уголовной ответственности ВККС отклонила, пишет Legal.Report. Это решение СКР обжаловал в Верховном суде, который признал незаконным отказ на возбуждение дела против Бачаева.

Его адвокат Баянт Закариева заявляла, что ее подзащитного преследуют «исключительно из-за занятой им позиции по рассмотренным гражданским делам».

Издание уточняет фабулу обвинения, выдвинутого против судьи. По мнению СКР, Бачаев в мае 2010 года вынес заведомо неправосудное решение о компенсации за государственный счет сноса гостиничного комплекса в Грозном. Там снесли недостроенную гостиницу 1980-х годов и в начале 2000-х построили новую для ФСБ. Своим решением судья взыскал в пользу «Симбиоза» 360 миллионов рублей. В 2012 году похожая схема была использована и с НПЗ, но истцов задержали при получении денег. За мошенничество, фальсификацию доказательств и отмывание им вынесли в 2014 году обвинительные приговоры в Чечне.