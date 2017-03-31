Хакеры взломали Facebook Олланда

Хакеры взломали страницу президента Франции Франсуа Олланда в Facebook и разместили на ней приглашение на «вечеринку по случаю отставки» главы государства. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает радиостанция Europe1.

Мероприятие, согласно объявлению, должно было состояться 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце. Пост провисел на странице президента около часа, после чего был удален, отмечает BFMTV. За хакерской атакой, предположительно, стоят активисты движения «За отставку Франсуа Олланда».

Президентские выборы состоятся 23 апреля и 7 мая. Срок полномочий Франсуа Олланда истекает 15 мая.

В 2011 году хакеры взломали Facebook тогдашнего президента Франции Николя Саркози в Facebook. Они разместили на его странице сообщение об отказе участвовать в президентских выборах 2012 года. Глава государства спустя несколько часов опроверг сообщение об уходе из большой политики.