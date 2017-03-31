Опубликован документ о запрете въезда на Украину Артемию Лебедеву

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила информацию о запрете въезда на Украину российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом сообщает «Апостроф» в пятницу, 31 марта.

Журналисты издания направили запрос в украинское ведомство с просьбой разъяснить ранее появившуюся информацию о запрете.

«Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному в запросе гражданину России», — говорится в ответе СБУ.

По мнению ведомства, Лебедев занимается «деятельностью, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».

24 марта ЖЖ-блогер Игорь Бигдан сообщил, что СБУ запретила въезд Лебедеву на Украину. По его данным, российский дизайнер посещал Киев в начале марта и провел лекцию в арт-пространстве Mezzanine.