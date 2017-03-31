ФБР опубликовало ранее неизвестные фотографии с места теракта 11 сентября

ФБР обнародовало на своем сайте ранее не публиковавшиеся снимки, на которых запечатлен Пентагон после терактов 11 сентября 2001 года.

Ведомство разместило 27 новых фотографий. На них, в частности, изображены обломки захваченного террористами самолета и оставленная лайнером пробоина в здании оборонного ведомства Соединенных Штатов.

На некоторых снимках запечатлены спасатели, пожарные и сотрудники ФБР.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Смертники запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, еще более четырех тысяч получили ранения.