Авиакомпании внесли индийского политика в черный список за избиение мужчины

Шесть индийских авиакомпаний внесли члена парламента страны Равиндру Гайквада (Ravindra Gaikwad) в черный список после того, как он избил пожилого сотрудника перевозчика Air India. Об этом сообщает Airlive.

По данным портала, инцидент произошел 24 марта. Депутат нижней палаты индийского парламента Лок Сабха собирался вылететь из города Пуна в Дели. Однако в аэропорту 56-летний Гайквад, купивший билет в бизнес-класс, узнал, что в лайнере, на котором он должен был совершить путешествие, есть только места экономкласса.

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В итоге политик вышел из себя и избил 60-летнего менеджера Air India, сообщившего ему об этом. Депутат нанес сотруднику перевозчика примерно 25 ударов сандалией.

По данным газеты The Indian Express, после этого политику было отказано в перелете рейсом Air India, до Дели он доехал на машине. Забронировать авиабилет в обратный путь Гайквад также не смог: в связи с инцидентом шесть авиакомпаний страны внесли Гайквада в черный список. Речь идет об Air India, Indigo, SpiceJet, GoAir, Jet Airways и Vistara. В итоге в Пуну он возвращался на поезде.

Полиция начала расследование происшествия. Сам депутат признался в содеянном, но извиняться не стал. «Да, я ударил его (менеджера — прим. «Ленты.ру») сандалией 25 раз. Должен ли я терпеть оскорбления от СМИ, от Air India только потому, что я член парламента?» — сказал Гайквад.

В феврале в аэропорту Новосибирска полицейские задержали пассажира российского чартерного перевозчика Azur Air, избившего бортпроводника.

