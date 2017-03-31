Аэропорт Норильска обвинил S7 в дестабилизации работы воздушной гавани в связи с тем, что авиакомпания не согласовала рейсы по маршруту Новосибирск-Норильск. Об этом пишет Rambler News Service, со ссылкой на заявление аэропорта.

«Авиакомпания S7 осуществляет рейсы по маршруту Новосибирск-Норильск в несогласованные с аэропортом "Норильск" временные интервалы — в промежутке с 8 до 9:15 утра. Это время является пиковым, что приводит к дестабилизации работы аэропорта: в этот промежуток в аэропорту находятся пять самолетов различных авиакомпаний, включая S7, по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Красноярск. А также, как минимум, один грузовой рейс», — отмечается в заявлении аэропорта. «Совокупный пассажиропоток этих рейсов составляет порядка 1500 человек, что соответствует предельной пропускной способности аэропорта. Мощности аэропорта не позволяют увеличить этот пассажиропоток в указанный интервал времени», — подчеркивают в аэропорте Норильска.

При этом, согласно заявлению воздушной гавани, аэропорт «Норильск» неоднократно предлагал S7 принимать и отправлять рейс в Новосибирск на два часа позже — в интервале между 10 и 11 часами утра, то есть в то время, «когда этот рейс осуществлялся исторически». Однако, по заявлению аэропорта, авиакомпания проигнорировала эти предложения.