Юргенс рассказал о компенсациях жертвам взрывов в петербургском метро

Родственники погибших пассажиров метро в Санкт-Петербурге в результате взрыва, произошедшего в понедельник, 3 апреля, имеют права получить компенсацию в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, передает ТАСС.

Пострадавшие, по его словам, могут рассчитывать на выплаты до двух миллионов рублей. Юргенс пояснил, что это предусматривает вступивший в силу в январе 2013 года закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

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«Метрополитен в законе получил особый статус. Он не страхует свою ответственность, но в случае наступления инцидента должен осуществлять выплаты на тех же условиях, что установлены в законе», — сказал он. По данным НССО, для получения компенсаций пострадавшим необходимо обратиться в «Петербургский метрополитен». Список документов, которые нужно брать с собой, опубликован на сайте НССО.

Днем 3 апреля Генпрокуратура признала ЧП в метро Санкт-Петербурга террористическим актом.

Теракт в петербургском метро произошел в понедельник около 14.40. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако подтвердили информацию лишь об одном. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены. Среди пострадавших есть дети.

